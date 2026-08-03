Το πανί μικροϊνών στεγνώνει γρήγορα, είναι εξαιρετικά απορροφητικό και μπορεί να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα υγρασίας και υγρών. Έχει ευχάριστη μαλακή υφή και προστατεύει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Έχει μέγεθος 40 × 40 cm και είναι ιδανικό για το στέγνωμα των ποδηλάτων πριν από την αποθήκευσή τους.