Πανί μικροινών
Με το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών από μαλακό ύφασμα μπορείτε να στεγνώσετε τα καθαρισμένα αντικείμενα πριν από την αποθήκευσή τους.
Το πανί μικροϊνών στεγνώνει γρήγορα, είναι εξαιρετικά απορροφητικό και μπορεί να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα υγρασίας και υγρών. Έχει ευχάριστη μαλακή υφή και προστατεύει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Έχει μέγεθος 40 × 40 cm και είναι ιδανικό για το στέγνωμα των ποδηλάτων πριν από την αποθήκευσή τους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών από μαλακό ύφασμα
- Για το στέγνωμα των καθαρισμένων αντικειμένων πριν από την αποθήκευσή τους.
μικροΐνες
- Απορροφά μεγάλη ποσότητα νερού και στεγνώνει γρήγορα.
Μαλακό
- Προστατεύει τις επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|80% πολυεστέρας, 20% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 400 x 4
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο