PCL 3-18 κυλινδρικές βούρτσες για πέτρινες επιφάνειες
Σετ 2 κυλινδρικών βουρτσών για τον γρήγορο καθαρισμό λείων πέτρινων πλακιδίων στους εξωτερικούς χώρους με το καθαριστή επιφανειών PCL 3-18.
Ο ιδανικός βοηθός για τον καθαρισμό της βεράντας: Το σετ κυλινδρικής βούρτσας 2 τεμαχίων διατίθεται ως αξεσουάρ για το PCL 3-18 και είναι κατάλληλο για τον βαθύ και απαλό καθαρισμό πλακιδίων και πλακών από λεία πέτρα με σφραγισμένη δομή επιφάνειας. Ρύποι όπως πράσινη βλάστηση ή βρύα απομακρύνονται αβίαστα. Οι κυλινδρικές βούρτσες μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα χωρίς να χρειάζονται εργαλεία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνεπής και βαθύς καθαρισμός λείων πλακιδίων πέτρας σε εξωτερικούς χώρους
Καλή απόδοση στην επιφάνεια και βελτιστοποιημένο προφίλ βούρτσας για τον καθαρισμό λείων πλακιδίων πέτρας
Υλικό τρίχας ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στην εργασία καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Μπαλκόνι