Ο ιδανικός βοηθός για τον καθαρισμό της βεράντας: Το σετ κυλινδρικής βούρτσας 2 τεμαχίων διατίθεται ως αξεσουάρ για το PCL 3-18 και είναι κατάλληλο για τον βαθύ και απαλό καθαρισμό πλακιδίων και πλακών από λεία πέτρα με σφραγισμένη δομή επιφάνειας. Ρύποι όπως πράσινη βλάστηση ή βρύα απομακρύνονται αβίαστα. Οι κυλινδρικές βούρτσες μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα χωρίς να χρειάζονται εργαλεία.