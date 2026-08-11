Οι κυλινδρικές βούρτσες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ξύλινους χώρους και δάπεδα WPC και έτσι καθιστούν δυνατό τον βαθύ και απαλό καθαρισμό της βεράντας. Οι δύο κυλινδρικές βούρτσες του σετ αντικαθιστούν τις βούρτσες που περιλαμβάνονται στο πεδίο παράδοσης για το καθαριστή επιφανειών PCL 3-18. Αντικαθίστανται εύκολα και δεν χρειάζονται εργαλεία.