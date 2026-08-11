PCL 3-18 κυλινδρικές βούρτσες για ξύλινες επιφάνειες
Εξοπλισμένο για τον καθαρισμό ξύλινων χώρων και δαπέδων WPC: Με το σετ κυλίνδρων 2 τεμαχίων για το PCL 3-18 αφαιρείτε τους ρύπους από τους εξωτερικούς χώρους σχολαστικά και αποτελεσματικά.
Οι κυλινδρικές βούρτσες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ξύλινους χώρους και δάπεδα WPC και έτσι καθιστούν δυνατό τον βαθύ και απαλό καθαρισμό της βεράντας. Οι δύο κυλινδρικές βούρτσες του σετ αντικαθιστούν τις βούρτσες που περιλαμβάνονται στο πεδίο παράδοσης για το καθαριστή επιφανειών PCL 3-18. Αντικαθίστανται εύκολα και δεν χρειάζονται εργαλεία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνεπής και βαθύς καθαρισμός ξύλινων επιφανειών και δαπέδων WPC σε εξωτερικούς χώρους
Καλή απόδοση ανά επιφάνεια και βελτιστοποιημένο προφίλ βούρτσας για τον καθαρισμό ξύλου και WPC
Υλικό τρίχας ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στην εργασία καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Μπαλκόνι
- Ξύλινες επιφάνειες
- Πράσινος λειχήνας
- Βρύα