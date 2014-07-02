Πρακτικό ακροφύσιο χειρός με πλάτος εργασίας 160 mm. Το ακροφύσιο έχει περιστρεφόμενη βούρτσα που λειτουργεί με αέρα και μπορεί να απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από τις επιφάνειες. Καθαρίζει μαξιλάρια, καρέκλες, καναπέδες, κρεβάτια κ.λπ. και απομακρύνει τις τρίχες από κατοικίδια σε μια στιγμή – και στο αυτοκίνητο.