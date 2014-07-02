Πέλμα για σκούπα, turbo
Πρακτικό ακροφύσιο με περιστρεφόμενη βούρτσα που λειτουργεί με την ροή του αέρα. Καθαρίζει σε βάθος ταπετσαρίες και υφασμάτινες επιφάνειες. Ιδανικό για την απομάκρυνση τριχών από κατοικίδια.
Πρακτικό ακροφύσιο χειρός με πλάτος εργασίας 160 mm. Το ακροφύσιο έχει περιστρεφόμενη βούρτσα που λειτουργεί με αέρα και μπορεί να απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από τις επιφάνειες. Καθαρίζει μαξιλάρια, καρέκλες, καναπέδες, κρεβάτια κ.λπ. και απομακρύνει τις τρίχες από κατοικίδια σε μια στιγμή – και στο αυτοκίνητο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενες βούρτσες που λειτουργούν με αέρα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|200 x 165 x 67
Πεδία εφαρμογής
- Υφάσματα επίπλων
- Εσωτερικό οχήματος
- Καθίσματα αυτοκινήτων