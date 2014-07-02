Περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων
Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια για τα ακροφύσια βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εαυτό του και τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό. 4 περιστροφικές ρίψεις
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με εσωτερικό σπείρωμα. Το ακροφύσιο έχει τέσσερις περιστρεφόμενους εκτοξευτήρες για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των αποφραγμένων αποχετεύσεων και σωληνώσεων. Οι εκτοξευτήρες ακροφυσίου έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να επιτρέπουν στο ακροφύσιο και τον σωλήνα να κινούνται ελεύθερα μέσα στις σωληνώσεις. Με σύνδεση R 1/8" για σύνδεση σε σωλήνα καθαρισμού σωληνώσεων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος (mm)
|16
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|65
|Σπείρωμα
|R 1/8"