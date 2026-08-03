Περιστροφική βούρτσα πλύσης
Με δέσμη νερού. Αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C, M 18 x 1,5, (επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης που λειτουργεί με νερό
- Δεν χρειάζεται επιπλέον μοτέρ για τη μετάδοση κίνησης της βούρτσας.
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός.
Τρίχες νάιλον
- Προστασία των επιφανειών.
Υψηλή ισχύς μηχανικού καθαρισμού χάρη στην περιστροφή
- Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.
- Απαιτείται λιγότερος χρόνος σε σύγκριση με τις τυπικές βούρτσες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|1000 - 1300
|Υλικό
|Νάιλον
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος (kg)
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|300 x 200 x 100