Περιστροφική βούρτσα πλύσης

Με δέσμη νερού. Αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C, M 18 x 1,5, (επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).