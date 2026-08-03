Περιστροφικός σύνδεσμος

Προλαμβάνει αξιόπιστα τη συστροφή των σωλήνων ΗΡ. Σύνδεση EASY!Lock μ. Προστασία λαβής

Ο περιστροφικός σύνδεσμος Kärcher αποτρέπει τη συστροφή των σωλήνων υψηλής πίεσης για εύκολη χρήση. Σύνδεσμος M 22 x 1,5 μ. Με προστασία στη λαβή.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
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