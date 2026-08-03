Pistol TR 155°C with package

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 155
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5