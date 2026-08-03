Pistol TR 155°C with package
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic