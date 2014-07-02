Πιστόλι χειρός με σκανδάλη IB 15/120 Advanced

Εργονομικά σχεδιασμένο πιστόλι εκτοξευόμενης δέσμης. Η συμπαγής σχεδίαση του πιστολιού το καθιστά ιδιαίτερα ελαφρύ και εύχρηστο. Περιλαμβάνει διάταξη ασφαλείας για την αποφυγή της ακούσιας πίεσης της σκανδάλης. Το προηγμένο πιστόλι εκτοξευόμενης δέσμης Advanced διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου. Ο ρυθμός παροχής πάγου και η πίεση εκτόξευσης μπορούν να ρυθμιστούν από το πιστόλι. Επίσης, διαθέτει έναν διακόπτη για επιλογή μεταξύ των λειτουργιών «Αέρας μόνο» ή «Αέρας και πάγος».