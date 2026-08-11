Πιστόλι με σκανδάλη HD υψηλής ποιότητας
Στιβαρό, ανθεκτικό πιστόλι ψεκασμού υψηλής ποιότητας για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και γενικά,στη βιομηχανία. Πολύ μικρές απώλειες πίεσης - ακόμα και σε παροχή νερού έως 2.500 L/h.
Χάρη στα υλικά που είναι τέτοιας ποιότητας ώστε να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και παράλληλα ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό – ιδανικό για επαγγελματική χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και στη βιομηχανία. Το πιστόλι ψεκασμού υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει τον περιορισμό στην απώλεια πίεσης- ακόμη και σε πολύ υψηλές παροχές νερού έως και 2.500 L/h. Πολύ στιβαρό και ανθεκτικό, με νέες, καινοτόμες, γρήγορες και στιβαρές συνδέσεις EASY!Lock.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9