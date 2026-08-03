Πιστόλι με σκανδάλη υψηλής πίεσης (HP) Food ψηλού άκρου

Πιστόλια ψεκασμού ψηλού άκρου με βελτιστοποιημένη ροή. Μικρές απώλειες πίεσης, ακόμα και ρυθμό ροής νερού έως 2.500 λίτρα/ώρα. Στιβαρή κατασκευή και ανθεκτικότητα για επαγγελματική χρήση. Υλικά ασφαλή για τρόφιμα και ανθεκτικά στο αλμυρό νερό προσφέρουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για χρήση στον κλάδο τροφίμων, καθώς και για επαγγελματική χρήση. Σύνδεσμος για εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης M 22 x 1,5.