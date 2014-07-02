Πιστόλι με σκανδάλη υψηλής πίεσης (HP) ψηλού άκρου

Πιστόλια ψεκασμού ψηλού άκρου με βελτιστοποιημένη ροή. Επίσης, μικρές απώλειες πίεσης με όγκο νερού έως 2.500 λίτρα/ώρα. Στιβαρή κατασκευή και ανθεκτικότητα για επαγγελματική χρήση. Υλικά ασφαλή για τρόφιμα και ανθεκτικά στο αλμυρό νερό που προσφέρουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για χρήση στον κλάδο τροφίμων και τη βιομηχανία. Σύνδεσμος για σωλήνες υψηλής πίεσης (HP) M 22 × 1,5.