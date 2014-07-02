Πιστόλι με σκανδάλη υψηλής πίεσης (HP) ψηλού άκρου
Πιστόλια ψεκασμού ψηλού άκρου με βελτιστοποιημένη ροή. Επίσης, μικρές απώλειες πίεσης με όγκο νερού έως 2.500 λίτρα/ώρα. Στιβαρή κατασκευή και ανθεκτικότητα για επαγγελματική χρήση. Υλικά ασφαλή για τρόφιμα και ανθεκτικά στο αλμυρό νερό που προσφέρουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για χρήση στον κλάδο τροφίμων και τη βιομηχανία. Σύνδεσμος για σωλήνες υψηλής πίεσης (HP) M 22 × 1,5.
Στιβαρό και ανθεκτικό πιστόλι με σκανδάλη τελευταίας τεχνολογίας από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα και ανθεκτικά στο αλμυρό νερό. Ιδανικό για επαγγελματική χρήση, π.χ. βιομηχανία τροφίμων. Με βελτιστοποιημένη ροή για χαμηλή απώλεια πίεσης σε ρυθμούς ροής νερού έως 2.500 λίτρα/ώρα. Σύνδεσμος για σωλήνες υψηλής πίεσης M 22 × 1,5.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1