Πιστόλι ρίψης, XS, Adv

Εργονομικό και ανάλαφρο πιστόλι ψεκασμού με μηχανισμό ασφαλείας που εμποδίζει την τυχαία λειτουργία. Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του, το πιστόλι ψεκασμού είναι πολύ ανάλαφρο και πρακτικό. Το προηγμένο πιστόλι ψεκασμού διαθέτει ένα ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο για την προσαρμογή της πίεσης ψεκασμού και την έξοδο ξηρού πάγου απευθείας πάνω στο πιστόλι ψεκασμού. Επιπλέον, διαθέτει ένα κουμπί για την επιλογή μεταξύ «αέρα και πάγου» ή «μόνο αέρα».