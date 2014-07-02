Πλευρικές βούρτσες

Kärcher Πλευρική βούρτσα, σκληρή

Πλευρική βούρτσα, σκληρή

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Kärcher Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες

Πλευρική βούρτσα, ατσάλινες ίνες

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Kärcher Πλευρική βούρτσα, μαλακή

Πλευρική βούρτσα, μαλακή

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Kärcher Στάνταρ πλευρικές βούρτσες

Στάνταρ πλευρικές βούρτσες

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Kärcher Side brush antistatic

Side brush antistatic

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