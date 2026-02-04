Οι πλευρικές βούρτσες με διαμόρφωση βούρτσας από τυπικές τρίχες και τρίχες τρεις φορές πιο σκληρές είναι ιδανικές για τη χαλάρωση και τη σάρωση υγρών απορριμμάτων. Συνιστούμε να τη χρησιμοποιείτε για να σκουπίσετε, για παράδειγμα, φύλλα που έχουν βραχεί και έχουν κολλήσει στο έδαφος. Οι πλευρικές βούρτσες είναι κατάλληλες για τα χειροκίνητα σάρωθρα S 6 έως S 6 Twin.