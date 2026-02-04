Πλευρικές βούρτσες υγρών ρύπων για το S6
Δύο πλευρικές βούρτσες σαρώθρου με ειδική διαμόρφωση βουρτσών για υγρά απορρίμματα. Κατάλληλες για τα χειροκίνητα σάρωθρα S 6 έως S 6 Twin.
Οι πλευρικές βούρτσες με διαμόρφωση βούρτσας από τυπικές τρίχες και τρίχες τρεις φορές πιο σκληρές είναι ιδανικές για τη χαλάρωση και τη σάρωση υγρών απορριμμάτων. Συνιστούμε να τη χρησιμοποιείτε για να σκουπίσετε, για παράδειγμα, φύλλα που έχουν βραχεί και έχουν κολλήσει στο έδαφος. Οι πλευρικές βούρτσες είναι κατάλληλες για τα χειροκίνητα σάρωθρα S 6 έως S 6 Twin.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ειδική διαμόρφωση βούρτσας από συνδυασμό τυπικών τριχών και τριχών τρεις φορές πιο σκληρών
- Βελτιωμένη παραγόμενη δύναμη για τη χαλάρωση και τη σάρωση υγρών απορριμμάτων.
- Σαρώνονται ακόμα και τα πιο λεπτά απορρίμματα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|290 x 290 x 61
Πεδία εφαρμογής
- Μονοπάτια
- Υγροί ρύποι