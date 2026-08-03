Power floor cloth set EasyFix
Δύο πανιά καθαρισμού δαπέδων για βαθύ και υγιεινό καθαρισμό σκληρών δαπέδων από μέτρια έως επίμονη βρωμιά.
Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδων Power EasyFix περιέχει δύο πανιά υψηλής ποιότητας για βαθύ και υγιεινό καθαρισμό με τη μηχανή ατμού. Το πανί Ultra Abrasive έχει υψηλότερη αναλογία λειαντικών ινών για ιδιαίτερα εύκολη απομάκρυνση των επίμονων λεκέδων. Το πανί Abrasive βοηθά στην απομάκρυνση των λεκέδων με λειαντικές ίνες και προσφέρει εξαιρετική απορρόφηση λεκέδων με επιπλέον μαλακά υφασμάτινα μέρη, για παράδειγμα κατά το σκούπισμα μετά τον καθαρισμό με το πανί Ultra Abrasive. Χάρη στο σύστημα Velcro, τα πανιά μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου της ατμοκαθαριστικής μηχανής: απλώς πιέστε το πανί καθαρισμού δαπέδων στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και έτοιμο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το πανί παραμένει σταθερά στη θέση του. Μετά τον καθαρισμό, το χρησιμοποιημένο πανί μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά: απλώς πάτησε τη λαβή στο πανί και τράβηξε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω και μακριά από αυτό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μίγμα ινών υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου συνδέεται εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
- Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. διαχωρισμός κουζίνας και μπάνιου) μπορεί να σημειωθεί σε ένα πεδίο στο πτερύγιο ποδιού.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 115 x 10
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Πέτρινα δάπεδα
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια