Προ-φίλτρο αντλίας, μεγάλο
Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect για αξιόπιστη στεγανοποίηση.
Το προφίλτρο αντλίας είναι κατάλληλο για όλες τις κοινές αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και τις οικιακές αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm) – ιδίως για συσκευές χωρίς ενσωματωμένα φίλτρα με ρυθμό ροής έως 6.000 l/h. Το προφίλτρο προστατεύει αποτελεσματικά την αντλία από σωματίδια στερεών ρύπων ή άμμο αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της. Η εσωτερική επένδυση του φίλτρου αφαιρείται για να καθαριστεί. Το μέγεθος πλέγματος του λεπτού φίλτρου είναι 250 µm (0,25 mm). Η ακτινωτή αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP εξασφαλίζει εξαιρετικά εύκολη συναρμολόγηση και ιδιαίτερα αξιόπιστη στεγανοποίησης για απρόσκοπτη λειτουργία της αντλίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αφαιρούμενο φίλτρο
- Το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί με τρεχούμενο νερό και συνεπώς να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.
Προφίλτρο αντλίας, μεγάλο
- Για αντλίες με ρυθμό ροής νερού έως 6.000 l/h.
Προφίλτρο
- Για μεγαλύτερη προστασία της αντλίας από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μεγέθη
|Μέγεθος πλέγματος έως 6000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Πίεση (bar)
|8
|Μέγεθος πλέγματος (mm)
|0,25
|Διάσταση νήματος
|G1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|120 x 220 x 316
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία από τα σωματίδια στερεών ρύπων.