Το προφίλτρο αντλίας είναι κατάλληλο για όλες τις κοινές αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και τις οικιακές αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm) – ιδίως για συσκευές χωρίς ενσωματωμένα φίλτρα με ρυθμό ροής έως 6.000 l/h. Το προφίλτρο προστατεύει αποτελεσματικά την αντλία από σωματίδια στερεών ρύπων ή άμμο αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της. Η εσωτερική επένδυση του φίλτρου αφαιρείται για να καθαριστεί. Το μέγεθος πλέγματος του λεπτού φίλτρου είναι 250 µm (0,25 mm). Η ακτινωτή αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των εξαρτημάτων BP εξασφαλίζει εξαιρετικά εύκολη συναρμολόγηση και ιδιαίτερα αξιόπιστη στεγανοποίησης για απρόσκοπτη λειτουργία της αντλίας.