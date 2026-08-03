Προ-φίλτρο αντλίας, μικρό
Μικρό προφίλτρο, μεγάλο αποτέλεσμα: Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες προώθησης και τις οικιακές αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο. Με την αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.
Το μικρό προφίλτρο της αντλίας εξαλείφει τα σωματίδια των στερεών ρύπων και την άμμο από τις κοινές αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και τις οικιακές αντλίες αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των συσκευών. Το προφίλτρο είναι κατάλληλο χωρίς ενσωματωμένα φίλτρα με ρυθμό ροής έως 4.000 l/h και διαθέτει σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm). Η εσωτερική επένδυση του φίλτρου αφαιρείται εύκολα για να καθαριστεί. Το μέγεθος πλέγματος του λεπτού φίλτρου είναι 250 µm (0,25 mm). Η ακτινωτή αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των νέων εξαρτημάτων BP εξασφαλίζει αξιόπιστη στεγανοποίησης και εξαιρετικά εύκολη συναρμολόγηση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αφαιρούμενο φίλτρο
- Το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί με τρεχούμενο νερό και συνεπώς να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.
Προφίλτρο αντλίας, μικρό
- Για αντλίες με ρυθμό ροής νερού έως 4.000 l/h.
Προφίλτρο
- Για μεγαλύτερη προστασία της αντλίας από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μεγέθη
|Μέγεθος πλέγματος έως 4000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Πίεση (bar)
|8
|Μέγεθος πλέγματος (mm)
|0,25
|Διάσταση νήματος
|G1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|120 x 220 x 200
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία από τα σωματίδια στερεών ρύπων.