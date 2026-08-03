Το μικρό προφίλτρο της αντλίας εξαλείφει τα σωματίδια των στερεών ρύπων και την άμμο από τις κοινές αντλίες κήπου, τις ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και τις οικιακές αντλίες αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των συσκευών. Το προφίλτρο είναι κατάλληλο χωρίς ενσωματωμένα φίλτρα με ρυθμό ροής έως 4.000 l/h και διαθέτει σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm). Η εσωτερική επένδυση του φίλτρου αφαιρείται εύκολα για να καθαριστεί. Το μέγεθος πλέγματος του λεπτού φίλτρου είναι 250 µm (0,25 mm). Η ακτινωτή αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect των νέων εξαρτημάτων BP εξασφαλίζει αξιόπιστη στεγανοποίησης και εξαιρετικά εύκολη συναρμολόγηση.