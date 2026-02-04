Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης 3,5m

Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων.

Η προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m αυξάνει την ακτίνα εργασίας και προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων με αποτέλεσμα η δουλειά να γίνεται πιο εύκολη, ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκάλες ή το εσωτερικού του αυτοκινήτου. Η πρακτική προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επέκταση της ακτίνας εργασίας και βελτίωση της ελευθερίας κινήσεων (π.χ. κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού αυτοκινήτου)
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm) 35
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 3600 x 55 x 64
Πεδία εφαρμογής
  • Εσωτερικό οχήματος
  • Ανακαίνιση
  • Εργαστήριο
  • Δωμάτιο χόμπυ
  • Κελάρι
  • Γκαράζ
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
  • Σπίτι
  • Σκαλιά