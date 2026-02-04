Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης 3,5m
Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων.
Η προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m αυξάνει την ακτίνα εργασίας και προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων με αποτέλεσμα η δουλειά να γίνεται πιο εύκολη, ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκάλες ή το εσωτερικού του αυτοκινήτου. Η πρακτική προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Επέκταση της ακτίνας εργασίας και βελτίωση της ελευθερίας κινήσεων (π.χ. κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού αυτοκινήτου)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|3600 x 55 x 64
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Εσωτερικό οχήματος
- Ανακαίνιση
- Εργαστήριο
- Δωμάτιο χόμπυ
- Κελάρι
- Γκαράζ
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Σπίτι
- Σκαλιά