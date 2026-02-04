Η προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m αυξάνει την ακτίνα εργασίας και προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων με αποτέλεσμα η δουλειά να γίνεται πιο εύκολη, ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκάλες ή το εσωτερικού του αυτοκινήτου. Η πρακτική προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.