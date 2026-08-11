Προέκταση IB 15/120

Προέκταση ακροφυσίου 500 χιλ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,4
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ