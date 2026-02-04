Προέκταση σωλήνα
Εύκαμπτος σωλήνας που δεν συστρέφεται, ενισχυμένος με υφασμάτινη πλέξη με ορειχάλκινο σύνδεσμο για ανθεκτικότητα.
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης 10 m για μεγαλύτερη ευελιξία και χρήση με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Απλώς συνδέστε το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και τον εύκαμπτο σωλήνα για εύκολη εργασία. Ανθεκτικός ενισχυμένος σωλήνας προέκτασης υψηλής ποιότητας DN 8 με υφασμάτινη πλέξη που δεν συστρέφεται, με ορειχάλκινο σύνδεσμο για πίεση έως 160 bar και θερμοκρασία έως 60 °C. Ο εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης είναι κατάλληλος και για χρήση χημικών. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λάστιχο προέκτασης 10 m
- Επεκτείνει την ακτίνα λειτουργίας, μεγαλύτερη ευελιξία.
Εύκαμπτος σωλήνας DN 8 υψηλής ποιόητας ενισχυμένος με υφασμάτινη πλέξη
- Ανθεκτικό.
Προστασία κατά της συστροφής
- Προστατεύει τον εύκαμπτο σωλήνα από τη συστροφή.
Ορειχάλκινος σύνδεσμος
- Εξαιρετικής ανθεκτικότητας και υψηλής ποιότητας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Μήκος (m)
|10
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|240 x 240 x 85