Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης 10 m για μεγαλύτερη ευελιξία και χρήση με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Απλώς συνδέστε το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και τον εύκαμπτο σωλήνα για εύκολη εργασία. Ανθεκτικός ενισχυμένος σωλήνας προέκτασης υψηλής ποιότητας DN 8 με υφασμάτινη πλέξη που δεν συστρέφεται, με ορειχάλκινο σύνδεσμο για πίεση έως 160 bar και θερμοκρασία έως 60 °C. Ο εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης είναι κατάλληλος και για χρήση χημικών. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.