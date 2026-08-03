Professional
Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Seals for trapezoidal thread
- Πιστόλια με σκανδάλη
- Κάνες ψεκασμού
- Απομάκρυνση μούχλας και βρύων
- Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster)
- Ακροφύσια πολλαπλής ρίψης
- Ακροφύσιο ισχύος Kärcher
- eco!Booster
- Ακροφύσιο ατμού/προστατευτικό ακροφυσίου/rollover ακροφύσιο
- Συνδετικό / διαχωρίςτικό ακροφυσίου
- Σωλήνες υψηλής πίεσης
- Σέτ απόφραξης
- Καθαριστικά δαπέδου και σκληρών επιφανειών
- Συστήματα αφρού
- Αναμείκτες και ψεκαστήρες
- Ταχυσύνδεσμος
- Σύνδεσμοι
- Ανέμη τυλίγματος σωλήνα
- Fassaden- und Solarreinigung
- Προσάρτημα υδραμμοβολής
- Καθαρισμός βαρελιών και δεξαμενών
- Επιπρόσθετα Κιτ
- Σύνδεση νερού
- Άλλα εξαρτήματα υψηλής πίεσης
- Βούρτσες πλύσης
- Εξοπλισμός θέσεων εργασίας (σταθερές μονάδες)
- Τηλεχειριστήριο
- Καλώδιο ελέγχου
- Σωληνώσεις υψηλής πίεσης
- Τοποθέτηση εγκατάστασης
- Σύστημα μετακίνησης σωληνώσεων
- Σωλήνας καπνοδόχου
- Παροχή καυσίμου
- Καπνοδόχος από ανοξείδωτο ατσάλι
Επαγγελματικές μηχανές αναρρόφησης
- Batteries
- Battery chargers
- Σετ μικρό ψεκαστικών
- Filter bags
- Φίλτρο Τ/ΝΤ
- Εξαρτήματα κάμψης
- Εξαρτήματα αναρρόφησης
- Σωλήνες αναρρόφησης
- Εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης
- Συνδετικοί σωλήνες
- Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης για ειδικές ομάδες χρηστών
- Αλλα εξαρτήματα για Τ και ΝΤ
- Εξάρτημα για μηχανή καθαρισμού χαλιών
- Επιπλέον αξεσουάρ
- Further accessories Electric broom
- Κιτ μετατροπών, μη αγώγιμα μέσα
Μηχανές περιποίησης δαπέδου
- Κυλινδρικές βούρτσες για BR
- Κυλινδρική τσόχα / άξονας κυλινδρικών τσοχών
- Δισκοειδείς βούρτσες για BD
- Δισκοειδείς τσόχες/Οδηγοί δισκοειδών τσοχών
- Ράβδος αναρρόφησης και λαστιχένια μάκτρα.
- Αλλα εξαρτήματα για μηχανές περιποίησης δαπέδου
- Βούρτσες
- Πτερύγια σάρωσης
- Κιτ
- Μπαταρίες έλξης και φορτιστές
- Αξεσουάρ για μηχάνημα καθαρισμού κυλιομένων