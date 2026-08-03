Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό

Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνεπώς, βελτιώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5.

Το ανθεκτικό προφίλτρο μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά στη βυθιζόμενη αντλία. Η χρήση του προφίλτρου συνιστάται όταν η αντλία χρησιμοποιείται σε πολύ μολυσμένο νερό, π.χ. σε ανασκαφές ή πλημμυρισμένες περιοχές. Το φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή της εισόδου μεγάλων σωματιδίων ρύπων στην αντλία. Έτσι, προστατεύεται η πτερωτή της αντλίας και αποτρέπεται η απόφραξή της με κλαδιά ή σωματίδια ρύπων, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η λειτουργική της αξιοπιστία. Το προφίλτρο της αντλίας είναι κατάλληλο για τις βυθιζόμενες αντλίες SP 1 έως SP 5 Flat/Dirt και διαθέτει πλέγμα πλάτους περίπου 5 χιλιοστών.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό προφίλτρο
  • Προστατεύει την πτερωτή της αντλίας από απόφραξη εξαιτίας κλαδιών ή σωματιδίων ρύπων και αυξάνει τη λειτουργική αξιοπιστία.
Σύστημα Click
  • Συνδέεται εύκολα και γρήγορα στη βυθιζόμενη αντλία.
Πλέγμα πλάτους 5 mm
  • Δεν μειώνεται η ροή ενώ αυξάνεται η λειτουργική αξιοπιστία.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος πλέγματος (mm) 5
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 177 x 179 x 53
Πεδία εφαρμογής
  • Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία από τα σωματίδια στερεών ρύπων.