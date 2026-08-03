Το ανθεκτικό προφίλτρο μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά στη βυθιζόμενη αντλία. Η χρήση του προφίλτρου συνιστάται όταν η αντλία χρησιμοποιείται σε πολύ μολυσμένο νερό, π.χ. σε ανασκαφές ή πλημμυρισμένες περιοχές. Το φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή της εισόδου μεγάλων σωματιδίων ρύπων στην αντλία. Έτσι, προστατεύεται η πτερωτή της αντλίας και αποτρέπεται η απόφραξή της με κλαδιά ή σωματίδια ρύπων, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η λειτουργική της αξιοπιστία. Το προφίλτρο της αντλίας είναι κατάλληλο για τις βυθιζόμενες αντλίες SP 1 έως SP 5 Flat/Dirt και διαθέτει πλέγμα πλάτους περίπου 5 χιλιοστών.