Προφίλτρο για βυθιζόμενες αντλίες, μικρό
Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία και συνεπώς, βελτιώνει τη λειτουργική της αξιοπιστία: το ανθεκτικό και εύκολα τοποθετούμενο προφίλτρο για τις βυθιζόμενες αντλίες Επίπεδη/Ρύπων SP 1 έως SP 5.
Το ανθεκτικό προφίλτρο μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά στη βυθιζόμενη αντλία. Η χρήση του προφίλτρου συνιστάται όταν η αντλία χρησιμοποιείται σε πολύ μολυσμένο νερό, π.χ. σε ανασκαφές ή πλημμυρισμένες περιοχές. Το φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή της εισόδου μεγάλων σωματιδίων ρύπων στην αντλία. Έτσι, προστατεύεται η πτερωτή της αντλίας και αποτρέπεται η απόφραξή της με κλαδιά ή σωματίδια ρύπων, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η λειτουργική της αξιοπιστία. Το προφίλτρο της αντλίας είναι κατάλληλο για τις βυθιζόμενες αντλίες SP 1 έως SP 5 Flat/Dirt και διαθέτει πλέγμα πλάτους περίπου 5 χιλιοστών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό προφίλτρο
- Προστατεύει την πτερωτή της αντλίας από απόφραξη εξαιτίας κλαδιών ή σωματιδίων ρύπων και αυξάνει τη λειτουργική αξιοπιστία.
Σύστημα Click
- Συνδέεται εύκολα και γρήγορα στη βυθιζόμενη αντλία.
Πλέγμα πλάτους 5 mm
- Δεν μειώνεται η ροή ενώ αυξάνεται η λειτουργική αξιοπιστία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγεθος πλέγματος (mm)
|5
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|177 x 179 x 53
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία από τα σωματίδια στερεών ρύπων.