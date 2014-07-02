Προφίλτρο μεγάλο, κυκλοφορία νερού 6000 l/h (GP,BPE,BPP)
Το προφίλτρο αντλίας προστατεύει τις αντλίες κήπου και τις αντλίες υψηλής πίεσης από τα χοντρά σωματίδια ή την άμμο.
Προφίλτρο αντλίας για όλες τις τυπικές αντλίες κήπου και τις αντλίες υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης – ιδανικό για αντλίες χωρίς ενσωματωμένο φίλτρο με δυνατότητα παροχής νερού έως 6.000 l/h. Το προφίλτρο προστατεύει αποτελεσματικά τις αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο και αυξάνει τη διάρκεια ζωής. Το φίλτρο αφαιρείται για να καθαριστεί. Λεπτό πλέγμα φίλτρου με πλάτος 250µm (0,25 mm). Το προφίλτρο αντλίας είναι κατάλληλο για όλες τις προαναφερθείσες αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αφαιρούμενο φίλτρο
- Το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί με τρεχούμενο νερό και συνεπώς να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.
Προφίλτρο αντλίας, μεγάλο
- Για αντλίες με ροή νερού έως 6.000 l/h
Προφίλτρο
- Για μεγαλύτερη προστασία της αντλίας από τα σωματίδια στερεών ρύπων και την άμμο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μεγέθη
|Μέγεθος πλέγματος έως 6000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Μέγεθος πλέγματος (mm)
|0,25
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|122 x 189 x 314
Πεδία εφαρμογής
- Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία από τα σωματίδια στερεών ρύπων.