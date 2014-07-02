Προφίλτρο αντλίας για όλες τις τυπικές αντλίες κήπου και τις αντλίες υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης – ιδανικό για αντλίες χωρίς ενσωματωμένο φίλτρο με δυνατότητα παροχής νερού έως 6.000 l/h. Το προφίλτρο προστατεύει αποτελεσματικά τις αντλίες από τα σωματίδια στερεών ρύπων ή την άμμο και αυξάνει τη διάρκεια ζωής. Το φίλτρο αφαιρείται για να καθαριστεί. Λεπτό πλέγμα φίλτρου με πλάτος 250µm (0,25 mm). Το προφίλτρο αντλίας είναι κατάλληλο για όλες τις προαναφερθείσες αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).