Ιδανική για τον καθαρισμό στις γωνίες και τις ακμές: ο προφυλακτήρας πιτσιλίσματος που είναι ειδικά σχεδιασμένος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των Κατηγοριών K 2 έως K 7, προστατεύει αποτελεσματικά τον χρήστη και τον περιβάλλοντα χώρο από το νερό ψεκασμού. Ο διαφανής σχεδιασμός εξασφαλίζει απρόσκοπτη ορατότητα του χώρου προς καθαρισμό ανά πάσα στιγμή. Είναι αυτονόητο ότι το εξάρτημα είναι συμβατό με όλες τις καινούργιες κάνες ψεκασμού Vario Power και Multi Jet όπως και τα καινούργια περιστροφικά ακροφύσια. (Δεν είναι συμβατό με τις κάνες MP 4 και MP 180 multi power jet 5-σε-1. (2.643-238.0, 2.643-239.0))