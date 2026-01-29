Προφυλακτήρας Πιτσιλίσματος

Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.

Ιδανική για τον καθαρισμό στις γωνίες και τις ακμές: ο προφυλακτήρας πιτσιλίσματος που είναι ειδικά σχεδιασμένος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher των Κατηγοριών K 2 έως K 7, προστατεύει αποτελεσματικά τον χρήστη και τον περιβάλλοντα χώρο από το νερό ψεκασμού. Ο διαφανής σχεδιασμός εξασφαλίζει απρόσκοπτη ορατότητα του χώρου προς καθαρισμό ανά πάσα στιγμή. Είναι αυτονόητο ότι το εξάρτημα είναι συμβατό με όλες τις καινούργιες κάνες ψεκασμού Vario Power και Multi Jet όπως και τα καινούργια περιστροφικά ακροφύσια. (Δεν είναι συμβατό με τις κάνες MP 4 και MP 180 multi power jet 5-σε-1. (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
  • Αξιόπιστη προστασία του χρήστη από το πιτσίλισμα, ιδίως κατά τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.
Διαφανής σχεδιασμός
  • Η καλή ορατότητα της επιφάνειας προς καθαρισμό εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.
Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται διάφοροι αντάπτορες
  • Συμβατό με όλες τις νέες κάννες ψεκασμού Vario Power, τα Multi Jets καθώς και τα παλαιότερα και τα νέα περιστρεφόμενα ακροφύσια.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 220 x 188 x 237

Δεν είναι συμβατό με τις κάνες MP 4 και MP 180 multi power jet 5-σε-1. (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Πεδία εφαρμογής
  • Σκαλιά
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο