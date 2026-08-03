Είναι ωραίο συναίσθημα όταν βλέπετε τις σταγόνες νερού να κυλούν από το φρεσκοπλυμένο ποδήλατό σας και όλα γυαλίζουν σαν καινούργια. Είναι λιγότερο ωραίο όταν καταβρέχετε τον εαυτό σας κατά τον καθαρισμό. Για να αποφευχθεί αυτό, διατίθεται ένας αξιόπιστος προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για το εξαιρετικό Mobile Outdoor Cleaner OC 3 και όλα τα διαδοχικά μοντέλα για να προστατεύσει ειδικά τον χρήστη και τον περιβάλλοντα χώρο από ανεπιθύμητο πιτσίλισμα. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη κατεύθυνση του νερού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, η επιφάνειά του είναι διαφανής. Έχει τη δυνατότητα να συνδέεται γρήγορα και απλά με το πιστόλι ψεκασμού και μπορεί επίσης να συνδεθεί με το υπάρχον ακροφύσιο επίπεδης ή μικρής δέσμης. Μετά τη χρήση, ο ευέλικτος προφυλακτήρας πιτσιλίσματος αποκρύπτεται, καθώς μπορεί να διπλωθεί σε τέσσερα βήματα στο κουτί εξαρτημάτων ώστε να φυλάσσεται επιμελώς. Αυτός ο προφυλακτήρας πιτσιλίσματος δεν είναι συμβατός με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 2 έως Κ 7.