Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος
Ο προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για το Mobile Outdoor Cleaner προστατεύει τους χρήστες και τον περιβάλλοντα χώρο από τον ψεκασμό νερού. Αποθηκεύεται εύκολα (αναδίπλωση σε τέσσερα βήματα).
Είναι ωραίο συναίσθημα όταν βλέπετε τις σταγόνες νερού να κυλούν από το φρεσκοπλυμένο ποδήλατό σας και όλα γυαλίζουν σαν καινούργια. Είναι λιγότερο ωραίο όταν καταβρέχετε τον εαυτό σας κατά τον καθαρισμό. Για να αποφευχθεί αυτό, διατίθεται ένας αξιόπιστος προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για το εξαιρετικό Mobile Outdoor Cleaner OC 3 και όλα τα διαδοχικά μοντέλα για να προστατεύσει ειδικά τον χρήστη και τον περιβάλλοντα χώρο από ανεπιθύμητο πιτσίλισμα. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη κατεύθυνση του νερού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, η επιφάνειά του είναι διαφανής. Έχει τη δυνατότητα να συνδέεται γρήγορα και απλά με το πιστόλι ψεκασμού και μπορεί επίσης να συνδεθεί με το υπάρχον ακροφύσιο επίπεδης ή μικρής δέσμης. Μετά τη χρήση, ο ευέλικτος προφυλακτήρας πιτσιλίσματος αποκρύπτεται, καθώς μπορεί να διπλωθεί σε τέσσερα βήματα στο κουτί εξαρτημάτων ώστε να φυλάσσεται επιμελώς. Αυτός ο προφυλακτήρας πιτσιλίσματος δεν είναι συμβατός με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κατηγορίας K 2 έως Κ 7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προστατευτικό προστασίας από πιτσιλιές
- Προστατεύει αποτελεσματικά τον χρήστη και τον περιβάλλοντα χώρο από το νερό ψεκασμού.
Διάφανο υλικό
- Βελτιωμένη καθοδήγηση κατά τον καθαρισμό.
Δύο ιμάντες
- Εγγυάται εύκολη σύνδεση του προφυλακτήρα πιτσιλίσματος και του πιστολιού ψεκασμού.
Μπορεί να αναδιπλωθεί σε τέσσερα βήματα
- Μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα στο κουτί εξαρτημάτων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|136 x 100 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Κουνουπιέρα