Προστατευτικό εξάρτημα TR μόνο για αντικατάσταση

Βίδες ακροφυσίου με προστατευτικά για ακροφύσια υψηλής πίεσης και ισχύος

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ