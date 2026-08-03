Πρόσθετη λαβή για τις κάνες ψεκασμού EASY!Lock

Βολική σε όλες τις περιπτώσεις - η πρόσθετη λαβή συνδέεται εύκολα στην κάνη ψεκασμού της νέας γενιάς EASY!Lock και κάνει πιο εύκολη την εργασία επιτρέποντάς σας να προσαρμόζετε τη στάση του σώματός σας ανάλογα με κάθε εργασία. Αλλάζοντας συχνά στάση, το σώμα καταπονείται λιγότερο και η εργασία γίνεται πιο ξεκούραστη. Χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° κάνη ψεκασμού, η πρόσθετη λαβή μπορεί να περιστραφεί πλήρως κατά την εργασία για μεγαλύτερη ευελιξία.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 100 / 60 / 250
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