Πρόσθετο κιτ βαλβίδα πίεσης CO2
Για την αύξηση της απόδοσης καθαρισμού με συστήματα εκτόξευσης ξηρού πάγου: Ειδικός προσαρμογέας για το άνοιγμα της βαλβίδας υπολειμματικής πίεσης (RPV) των φιαλών CO2.
Αυτός ο ειδικός προσαρμογέας επιτρέπει τον εντατικό καθαρισμό με τα συστήματα αμμοβολής ξηρού πάγου Kärcher στη διαδικασία Liquid-to-Pellet, επίσης όταν χρησιμοποιούνται φιάλες CO2. Ενώ οι βαλβίδες υπολειπόμενης πίεσης περιορίζουν την ποσότητα CO2 και είναι σε θέση να μειώσουν την απόδοση καθαρισμού, ο προσαρμογέας διασφαλίζει ότι η απαραίτητη ποσότητα CO2 ρέει στο μηχάνημα ανά πάσα στιγμή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί η απόδοση καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5