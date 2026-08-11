Αυτός ο ειδικός προσαρμογέας επιτρέπει τον εντατικό καθαρισμό με τα συστήματα αμμοβολής ξηρού πάγου Kärcher στη διαδικασία Liquid-to-Pellet, επίσης όταν χρησιμοποιούνται φιάλες CO2. Ενώ οι βαλβίδες υπολειπόμενης πίεσης περιορίζουν την ποσότητα CO2 και είναι σε θέση να μειώσουν την απόδοση καθαρισμού, ο προσαρμογέας διασφαλίζει ότι η απαραίτητη ποσότητα CO2 ρέει στο μηχάνημα ανά πάσα στιγμή. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αυξηθεί η απόδοση καθαρισμού.