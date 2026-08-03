Πρόσθετο κιτ με ανορροφητήρα λάσπης
Για σύνδεση των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher σε σωλήνα υψηλής πίεσης: Ισχυρή διάταξη αναρρόφησης λάσπης για τη μετασκευή των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης σε αντλίες ρύπων.
Διάταξη αναρρόφησης λάσπης κατάλληλη για την ασφαλή αναρρόφηση λάσπης, άμμου, ρύπων, φυκών και λίθων μεγέθους έως και 20 mm. Όταν συνδέεται με τον σωλήνα υψηλής πίεσης των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντλία ρύπων. Η ισχυρή διάταξη αναρρόφησης λάσπης χειρίζεται ποσότητες ρύπων μεταξύ 8.000 έως 18.000 λίτρων ανά ώρα. Με σύνδεση M 22 × 1,5 για σωλήνα υψηλής πίεσης. Μακρύς σωλήνας αναρρόφησης μήκους 3,6 μ. με NW 37, κατάλληλος για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με μέγεθος ακροφυσίου ≤ 050 (εγκατεστημένη η τυπική έκδοση 6.415-935.0). Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ακροφύσιο μεγέθους 040, χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο 6.415-934.0. Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ακροφύσιο μεγέθους 060, χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο 6.415-936.0.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,8
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HD trailer
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS Trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HG 43
- HG 64