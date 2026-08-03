Διάταξη αναρρόφησης λάσπης κατάλληλη για την ασφαλή αναρρόφηση λάσπης, άμμου, ρύπων, φυκών και λίθων μεγέθους έως και 20 mm. Όταν συνδέεται με τον σωλήνα υψηλής πίεσης των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντλία ρύπων. Η ισχυρή διάταξη αναρρόφησης λάσπης χειρίζεται ποσότητες ρύπων μεταξύ 8.000 έως 18.000 λίτρων ανά ώρα. Με σύνδεση M 22 × 1,5 για σωλήνα υψηλής πίεσης. Μακρύς σωλήνας αναρρόφησης μήκους 3,6 μ. με NW 37, κατάλληλος για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με μέγεθος ακροφυσίου ≤ 050 (εγκατεστημένη η τυπική έκδοση 6.415-935.0). Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ακροφύσιο μεγέθους 040, χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο 6.415-934.0. Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ακροφύσιο μεγέθους 060, χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο 6.415-936.0.