Πρόσθετο κιτ με χείλος από καουτσούκ
Για λεία δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους. Το μάκτρο αυξάνει την απόδοση της αναρρόφησης του FRV 30 και μειώνει την ποσότητα του υπολειπόμενου νερού. Έτσι, το δάπεδο στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το μάκτρο για το FRV 30 μόνο για λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. Αυξάνει την απόδοση της αναρρόφησης και μειώνει την ποσότητα του υπολειπόμενου νερού διατηρώντας τη στην ελάχιστη δυνατή. Έτσι, το δάπεδο στους εσωτερικούς χώρους στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- FRV 30
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HD trailer