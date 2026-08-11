Πρόσθετο kit Y-διανομέας πεπιεσμένου αέρα
Ειδικό εξάρτημα Y για τη σύνδεση 2 σωλήνων πεπιεσμένου αέρα με μικρή διατομή σε συσκευές εκτόξευσης ξηρού πάγου.
Το ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα Υ επιτρέπει τη σύνδεση 2 σωλήνων πεπιεσμένου αέρα με μικρή διατομή απευθείας στα συστήματα αμμοβολής ξηρού πάγου Kärcher με την καινοτόμο διαδικασία Liquid-to-Pellet. Το εύκολο στην τοποθέτηση εξάρτημα οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας πεπιεσμένου αέρα για την τροφοδοσία του Ice Blaster και συνεπώς σε άμεση αύξηση της απόδοσης καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|106 x 100 x 27