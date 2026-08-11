Το ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα Υ επιτρέπει τη σύνδεση 2 σωλήνων πεπιεσμένου αέρα με μικρή διατομή απευθείας στα συστήματα αμμοβολής ξηρού πάγου Kärcher με την καινοτόμο διαδικασία Liquid-to-Pellet. Το εύκολο στην τοποθέτηση εξάρτημα οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας πεπιεσμένου αέρα για την τροφοδοσία του Ice Blaster και συνεπώς σε άμεση αύξηση της απόδοσης καθαρισμού.