Η βούρτσα καθαρισμού PS 20 είναι εξοπλισμένη με δύο ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης, διαθέτει προστατευτικό απο πιτσιλίσματα και μπορεί να περιστραφεί κατά 90°. Ακόμη και δυσπρόσιτα σημεία μπορούν επομένως να καθαριστούν πιο εύκολα.