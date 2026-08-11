PS 20 βούρτσα καθαρισμού επιφανειών
Η βούρτσα καθαρισμού είναι εξοπλισμένη με δύο ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης, διαθέτει προστατευτικό από πιστιλίσματα και μπορεί να περιστραφεί κατά 90°.
Η βούρτσα καθαρισμού PS 20 είναι εξοπλισμένη με δύο ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης, διαθέτει προστατευτικό απο πιτσιλίσματα και μπορεί να περιστραφεί κατά 90°. Ακόμη και δυσπρόσιτα σημεία μπορούν επομένως να καθαριστούν πιο εύκολα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης
- Εξαιρετικά ισχυρή απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μια συνηθισμένη βούρτσα καθαρισμού.
Συμπαγής σχεδιασμός
- Ιδανικό για καθαρισμό των γωνιών και των ακμών χωρίς πιτσίλισμα.
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
- Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων από διάφορες επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|729 x 198 x 768
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Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Γκαράζ
- Μονοπάτια
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Μπαλκόνι