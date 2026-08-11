PS 20 βούρτσα καθαρισμού επιφανειών

Η βούρτσα καθαρισμού είναι εξοπλισμένη με δύο ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης, διαθέτει προστατευτικό από πιστιλίσματα και μπορεί να περιστραφεί κατά 90°.

Η βούρτσα καθαρισμού PS 20 είναι εξοπλισμένη με δύο ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης, διαθέτει προστατευτικό απο πιτσιλίσματα και μπορεί να περιστραφεί κατά 90°. Ακόμη και δυσπρόσιτα σημεία μπορούν επομένως να καθαριστούν πιο εύκολα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο ενσωματωμένα ακροφύσια υψηλής πίεσης
  • Εξαιρετικά ισχυρή απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μια συνηθισμένη βούρτσα καθαρισμού.
Συμπαγής σχεδιασμός
  • Ιδανικό για καθαρισμό των γωνιών και των ακμών χωρίς πιτσίλισμα.
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
  • Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων από διάφορες επιφάνειες.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 729 x 198 x 768
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Πεδία εφαρμογής
  • Ταράτσες
  • Γκαράζ
  • Μονοπάτια
  • Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
  • Μπαλκόνι