Ψεκαστήρας χημικού προϊόντος καθαρισμού για υψηλή και χαμηλή πίεση (χωρίς ακροφύσια)

Προσθέτει απορρυπαντικό σε καταστάσεις λειτουργίας υψηλής και χαμηλής πίεσης, ανεξαρτήτως του μηχανήματος. Δοσολογία έως 15%

Ψεκαστήρας απορρυπαντικού για ανεξάρτητη δοσολογία υψηλής και χαμηλής πίεσης. Μέγιστη δοσολογία περίπου 15%.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,7
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