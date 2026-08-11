Remote control Basic SB
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πίνακας χειρισμού με μεγάλη οθόνη 7" και περιστροφικό διακόπτη
- Πλήρης επισκόπηση του πλυσίματος.
- Προβολή σε πραγματικό χρόνο του υπολειπόμενου χρόνου ή του υπολειπόμενου υπολοίπου.
Ηλεκτρονικός δέκτης κερμάτων
- Εύκολη πληρωμή στη θέση (θέση πλύσης) του πλυντηρίου.
- Πληρωμή με κέρματα ή μάρκες.
- Πολυδιάστατος έλεγχος κερμάτων για την ελαχιστοποίηση της εισαγωγής πλαστών κερμάτων.
Προαιρετική βάση στήριξης
- Δυνατότητα εμφανούς/προβεβλημένης τοποθέτησης.
- Υψηλή ορατότητα και εύκολη πρόσβαση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|16,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|500 x 380 x 250
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Πεδία εφαρμογής
- Σύστημα εκκίνησης και πληρωμής για συστήματα πλυσίματος αυτοεξυπηρέτησης (self-service).