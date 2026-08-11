Ο ιδανικός σας σύμμαχος για τον καθαρισμό βεράντας: το τετράπτυχο σετ βουρτσών κυλίνδρου είναι διαθέσιμο ως αξεσουάρ για το PCL 6 και είναι ιδανικό για σχολαστικό αλλά ταυτόχρονα ήπιο καθαρισμό λείων και λεπτόπορων πέτρινων πλακιδίων και πλακών. Ρύποι όπως οργανικά κατάλοιπα ή βρύα απομακρύνονται χωρίς κόπο. Οι βούρτσες roller αλλάζονται εύκολα, χωρίς τη χρήση εργαλείων.