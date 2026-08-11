Roller brushes stone surfaces PCL 6
Σετ τεσσάρων roller βουρτσών για γρήγορο καθαρισμό λείων πλακιδίων και πλακών από πέτρα με λεπτούς πόρους σε εξωτερικούς χώρους με το μηχάνημα καθαρισμού βεράντας PCL 6.
Ο ιδανικός σας σύμμαχος για τον καθαρισμό βεράντας: το τετράπτυχο σετ βουρτσών κυλίνδρου είναι διαθέσιμο ως αξεσουάρ για το PCL 6 και είναι ιδανικό για σχολαστικό αλλά ταυτόχρονα ήπιο καθαρισμό λείων και λεπτόπορων πέτρινων πλακιδίων και πλακών. Ρύποι όπως οργανικά κατάλοιπα ή βρύα απομακρύνονται χωρίς κόπο. Οι βούρτσες roller αλλάζονται εύκολα, χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ομοιόμορφος και ενδελεχής καθαρισμός λείων και λεπτόπορων πλακιδίων και πλακών πέτρας σε εξωτερικούς χώρους
Υλικό τρίχας ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στην εργασία καθαρισμού.
- Δεν είναι κατάλληλο για κυβόλιθους, πλακόστρωτα, άσφαλτο και σκυρόδεμα με εμφανή αδρανή.
Καλή απόδοση στην επιφάνεια και βελτιστοποιημένο προφίλ βούρτσας για τον καθαρισμό λείων και λεπτόπορων πλακιδίων και πλακών πέτρας
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Αυλές (λεία και λεπτόπορα πλακάκια και πλάκες από πέτρα)
- Μπαλκόνια (λεία και λεπτόπορα πλακάκια και πλάκες από πέτρα)
- Βρύα