Roller brushes wooden surface PCL 6
Με τις κεφαλές βούρτσας από το τετράπτυχο σετ κυλίνδρων για το PCL 6, η βρωμιά σε εξωτερικούς χώρους αφαιρείται ομοιόμορφα και χωρίς να αφήνει ίχνη. Ξύλινες επιφάνειες και δάπεδα από WPC θα δείχνουν σαν καινούργια.
Τα δάπεδα των βεράντων πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και επαρκώς, ώστε να παραμένουν καθαρά από ρύπους που προκαλούνται από τις καιρικές συνθήκες. Με τις βούρτσες roller, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ξύλινες επιφάνειες και δάπεδα από WPC, οι ρύποι σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να αφαιρεθούν ιδιαίτερα ομοιόμορφα και σε βάθος. Οι τέσσερις βούρτσες roller του σετ είναι εύκολα αντικαθιστώμενες και μπορούν να αντικαταστήσουν τις βούρτσες που περιλαμβάνονται στην προμήθεια του μηχανήματος καθαρισμού βεράντας PCL 6.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σχολαστικός και ομοιόμορφος καθαρισμός ξύλινων επιφανειών και ξύλινων καλυμμάτων WPC σε εξωτερικούς χώρους με καλή απόδοση κάλυψης επιφάνειας
Υλικό τρίχας ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στην εργασία καθαρισμού.
Βελτιστοποιημένο προφίλ βούρτσας για τον καθαρισμό ξύλινων επιφανειών και ξύλινων καλυμμάτων WPC
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Ταράτσες
- Μπαλκόνι
- Ξύλινες επιφάνειες
- Πράσινος λειχήνας
- Βρύα