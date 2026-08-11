Τα δάπεδα των βεράντων πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και επαρκώς, ώστε να παραμένουν καθαρά από ρύπους που προκαλούνται από τις καιρικές συνθήκες. Με τις βούρτσες roller, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ξύλινες επιφάνειες και δάπεδα από WPC, οι ρύποι σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να αφαιρεθούν ιδιαίτερα ομοιόμορφα και σε βάθος. Οι τέσσερις βούρτσες roller του σετ είναι εύκολα αντικαθιστώμενες και μπορούν να αντικαταστήσουν τις βούρτσες που περιλαμβάνονται στην προμήθεια του μηχανήματος καθαρισμού βεράντας PCL 6.