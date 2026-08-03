Roller πολλαπλών επιφανειών FCV4

Roller για πολλαπλές επιφάνειες για απαλό καθαρισμό και φροντίδα όλων των δαπέδων. Δεν αφήνει χνούδια, απορροφητικό, ανθεκτικό και πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C. Κατάλληλο για τη σκούπα σφουγγαρίστρα FCV 4.

Απλά καθαρό: ο κύλινδρος πολλαπλών επιφανειών για τη σκούπα σφουγγαρίστρα Kärcher FCV 4 εξασφαλίζει τον απαλό καθαρισμό και τη συντήρηση όλων των δαπέδων – ακόμη και του παρκέ. Ο κύλινδρος πολλαπλών επιφανειών υψηλής ποιότητας δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικός και εξαιρετικά ανθεκτικός. Πιο βιώσιμη λύση: ο κύλινδρος είναι πλενόμενος στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Pure!Roll® με μικροΐνες υψηλής ποιότητας
  • Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
  • Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Ιδιαίτερα καθαρό
  • Εργασίες υγιεινής σε διάφορα πεδία εφαρμογής (χώροι υγιεινής, κουζίνα, ενώσεις κ.λπ.)
  • Σε συνδυασμό με το σύστημα δύο δεξαμενών που χρησιμοποιείται στις σκούπες σφουγγαρίστρες Kärcher, εξαλείφουν αξιόπιστα έως και το 99% όλων των βακτηρίων από το δάπεδο – όπως έχει αποδειχθεί σε εργαστηριακές δοκιμές.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 250 x 57 x 57
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Σκληρά δάπεδα
  • Βερνικωμένο παρκέ