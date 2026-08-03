Roller πολλαπλών επιφανειών FCV4
Roller για πολλαπλές επιφάνειες για απαλό καθαρισμό και φροντίδα όλων των δαπέδων. Δεν αφήνει χνούδια, απορροφητικό, ανθεκτικό και πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C. Κατάλληλο για τη σκούπα σφουγγαρίστρα FCV 4.
Απλά καθαρό: ο κύλινδρος πολλαπλών επιφανειών για τη σκούπα σφουγγαρίστρα Kärcher FCV 4 εξασφαλίζει τον απαλό καθαρισμό και τη συντήρηση όλων των δαπέδων – ακόμη και του παρκέ. Ο κύλινδρος πολλαπλών επιφανειών υψηλής ποιότητας δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικός και εξαιρετικά ανθεκτικός. Πιο βιώσιμη λύση: ο κύλινδρος είναι πλενόμενος στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Pure!Roll® με μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Ιδιαίτερα καθαρό
- Εργασίες υγιεινής σε διάφορα πεδία εφαρμογής (χώροι υγιεινής, κουζίνα, ενώσεις κ.λπ.)
- Σε συνδυασμό με το σύστημα δύο δεξαμενών που χρησιμοποιείται στις σκούπες σφουγγαρίστρες Kärcher, εξαλείφουν αξιόπιστα έως και το 99% όλων των βακτηρίων από το δάπεδο – όπως έχει αποδειχθεί σε εργαστηριακές δοκιμές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|250 x 57 x 57
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βερνικωμένο παρκέ