Απλά καθαρό: ο κύλινδρος πολλαπλών επιφανειών για τη σκούπα σφουγγαρίστρα Kärcher FCV 4 εξασφαλίζει τον απαλό καθαρισμό και τη συντήρηση όλων των δαπέδων – ακόμη και του παρκέ. Ο κύλινδρος πολλαπλών επιφανειών υψηλής ποιότητας δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικός και εξαιρετικά ανθεκτικός. Πιο βιώσιμη λύση: ο κύλινδρος είναι πλενόμενος στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C.