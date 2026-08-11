Το roller πολλαπλών επιφανειών της ρομποτικής σφουγγαρίστρας Kärcher RCF 3 είναι κατασκευασμένο από μικροΐνες υψηλής ποιότητας για απαλό υγρό καθαρισμό σε όλα τα σκληρά δάπεδα - ακόμη και στο παρκέ. Το ρόλλερ δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικό και εξαιρετικά ανθεκτικό - ιδανικό για εκτεταμένες διαδρομές καθαρισμού και για καθαρό αποτέλεσμα χωρίς ραβδώσεις. Εάν ο κύλινδρος πρέπει να αντικατασταθεί ή να καθαριστεί, μπορεί να αλλαχθεί σε ελάχιστο χρόνο χωρίς τη χρήση εργαλείων και χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τη βρωμιά. Απλά βγάλε το χρησιμοποιημένο roller και τοποθέτησε το καινούργιο, αυτό είναι όλο! Το roller πολλαπλών επιφανειών μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C και να είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ξανά.