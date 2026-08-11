Roller πολλαπλών επιφανειών για RCF 3
Rollers μικροϊνών για απαλό υγρό καθαρισμό όλων των σκληρών δαπέδων με τη ρομποτική σφουγγαρίστρα RCF 3. Χωρίς χνούδια, εξαιρετικά απορροφητικοί και ανθεκτικοί. Κατάλληλοι για πλύσιμο στο πλυντήριο μέχρι 60 °C.
Το roller πολλαπλών επιφανειών της ρομποτικής σφουγγαρίστρας Kärcher RCF 3 είναι κατασκευασμένο από μικροΐνες υψηλής ποιότητας για απαλό υγρό καθαρισμό σε όλα τα σκληρά δάπεδα - ακόμη και στο παρκέ. Το ρόλλερ δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικό και εξαιρετικά ανθεκτικό - ιδανικό για εκτεταμένες διαδρομές καθαρισμού και για καθαρό αποτέλεσμα χωρίς ραβδώσεις. Εάν ο κύλινδρος πρέπει να αντικατασταθεί ή να καθαριστεί, μπορεί να αλλαχθεί σε ελάχιστο χρόνο χωρίς τη χρήση εργαλείων και χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τη βρωμιά. Απλά βγάλε το χρησιμοποιημένο roller και τοποθέτησε το καινούργιο, αυτό είναι όλο! Το roller πολλαπλών επιφανειών μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C και να είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ξανά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
100% μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Εύκολη αντικατάσταση
- Το roller μπορεί να αλλαχτεί γρήγορα χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις δύναμη ή εργαλεία, απλά τράβα το ρολό έξω, βάλε ένα καινούργιο και αυτό είναι όλο!
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|60 x 60 x 248
Πεδία εφαρμογής
- Σφραγισμένα σκληρά δάπεδα