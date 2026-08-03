Roller πολλαπλών επιφανειών KFL 1, FCV 2, FCV 3
Roller για πολλαπλές επιφάνειες για απαλό καθαρισμό και φροντίδα όλων των δαπέδων. Δεν αφήνει χνούδια, απορροφητικό και ανθεκτικό. Κατάλληλο για τις σκούπες σφουγγαρίστρες KFL 1, FCV 2 και FCV 3.
Απλά καθαρό: το roller πολλαπλών επιφανειών για τις σκούπες σφουγγαρίστρες Kärcher KFL 1, FCV 2 και FCV 3 εξασφαλίζει τον απαλό καθαρισμό και τη συντήρηση όλων των δαπέδων – ακόμη και του παρκέ. Ο κύλινδρος πολλαπλών επιφανειών υψηλής ποιότητας δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικός και εξαιρετικά ανθεκτικός.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
100% μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
Ιδιαίτερα καθαρό
- Εργασίες υγιεινής σε διάφορα πεδία εφαρμογής (χώροι υγιεινής, κουζίνα, ενώσεις κ.λπ.)
- Σε συνδυασμό με το σύστημα δύο δεξαμενών που χρησιμοποιείται στις σκούπες σφουγγαρίστρες Kärcher, εξαλείφουν αξιόπιστα έως και το 99% όλων των βακτηρίων από το δάπεδο – όπως έχει αποδειχθεί σε εργαστηριακές δοκιμές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|247 x 132 x 60
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βερνικωμένο παρκέ