Απλά καθαρό: το roller πολλαπλών επιφανειών για τις σκούπες σφουγγαρίστρες Kärcher KFL 1, FCV 2 και FCV 3 εξασφαλίζει τον απαλό καθαρισμό και τη συντήρηση όλων των δαπέδων – ακόμη και του παρκέ. Ο κύλινδρος πολλαπλών επιφανειών υψηλής ποιότητας δεν αφήνει χνούδια, είναι απορροφητικός και εξαιρετικά ανθεκτικός.