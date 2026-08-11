Round spray nozzle long L2P Ø4mm
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μακρύ, λειαντικό περίγραμμα πίδακα
- Η υψηλή απόδοση έχει ως αποτέλεσμα την αβίαστη απομάκρυνση και των εξαιρετικά επίμονων επικαθίσεων.
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα και CO₂.
Σύστημα γρήγορης αλλαγής
- Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός και μεταβλητή ρύθμιση.
Στιβαρή, μακράς διάρκειας σχεδίαση
- Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|237 x 22 x 22
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός καλουπιών και εργαλείων χύτευσης
- Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
- Για την αφαίρεση χρωμάτων/βερνικιών από εξαρτήματα μηχανημάτων
- Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών