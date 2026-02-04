Σακούλα fleece για την WD 1 Compact Battery
Σχεδιασμένη για την σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 1 Compact Battery που λειτουργεί με μπαταρία: Η σακούλα φίλτρου fleece 3 στρώσεων για ισχύ αναρρόφησης μεγάλης διάρκειας και εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης.
Για ισχυρή απόδοση: Οι σακούλες φίλτρου 3 στρώσεων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 1 Compact Battery με μπαταρία, είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σκίσιμο και προσφέρουν εντυπωσιακή συγκράτηση της σκόνης και βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης. Ταιριάζουν επίσης ιδανικά σε απαιτητικές εφαρμογές, π.χ. για την αναρρόφηση υγρών ρύπων. Τέσσερις σακούλες περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για την σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 1 Compact Battery
Ανθεκτικό στο σκίσιμο υλικό fleece που ταιριάζει ιδιαίτερα σε απαιτητικές εφαρμογές
Υλικό fleece τριών στρωμάτων για εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης και βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|550 x 100 x 120
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι
- Υγροί ρύποι