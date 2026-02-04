Για ισχυρή απόδοση: Οι σακούλες φίλτρου 3 στρώσεων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης WD 1 Compact Battery με μπαταρία, είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σκίσιμο και προσφέρουν εντυπωσιακή συγκράτηση της σκόνης και βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης. Ταιριάζουν επίσης ιδανικά σε απαιτητικές εφαρμογές, π.χ. για την αναρρόφηση υγρών ρύπων. Τέσσερις σακούλες περιλαμβάνονται στη συσκευασία.