Σακούλες φιλτραρίσματος από μαλακό ύφασμα, 5 σακούλες

Οι σακούλες από μαλακό ύφασμα μπορούν να συγκρατήσουν δύο ως τρεις φορές περισσότερη σκόνη από ότι τα συμβατικά χάρτινα φίλτρα γιατί δεν αποσυντίθενται τόσο γρήγορα από τη λεπτή σκόνη.