Σακούλες φιλτραρίσματος από μαλακό ύφασμα, 5 σακούλες
Οι σακούλες από μαλακό ύφασμα μπορούν να συγκρατήσουν δύο ως τρεις φορές περισσότερη σκόνη από ότι τα συμβατικά χάρτινα φίλτρα γιατί δεν αποσυντίθενται τόσο γρήγορα από τη λεπτή σκόνη.
Εξαιρετικά ανθεκτική σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα από πενταπλό μαλακό υλικό που διατηρεί την ισχύ αναρρόφησης περισσότερο και εξασφαλίζει υψηλό βαθμό κατακράτησης της σκόνης. Με πρακτικό σύστημα κλειδώματος για υγιεινή αφαίρεση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας υλικό από μαλακό ύφασμα
- Μαζεύει αποτελεσματικά τους ρύπους.
- Υψηλή αντοχή στη φθορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|200 x 150 x 10