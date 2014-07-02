Εξαιρετικά ανθεκτικές τριπλές σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα κλάσης σκόνης M. Οι σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα έχουν διπλάσια έως τριπλάσια χωρητικότητα από τις συμβατικές χάρτινες σακούλες φίλτρου. Στον βασικό εξοπλισμό για τα T 10/1 και T 12/1. Περιεχόμενο: 10 τμχ.