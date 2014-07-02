Σακούλες φίλτρου fleece, 10 Τεμάχιο(α), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Τριπλή, ανθεκτική , κατηγορία σκόνης M,
Εξαιρετικά ανθεκτικές τριπλές σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα κλάσης σκόνης M. Οι σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα έχουν διπλάσια έως τριπλάσια χωρητικότητα από τις συμβατικές χάρτινες σακούλες φίλτρου. Στον βασικό εξοπλισμό για τα T 10/1 και T 12/1. Περιεχόμενο: 10 τμχ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|10
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|365 x 240 x 85