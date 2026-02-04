Οι σακούλες φίλτρο fleece αναπτύχθηκαν ειδικά για τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης Kärcher Home & Garden SE 5 και SE 6 Signature Line καθώς και για τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης SE 5.100 και SE 6.100. Οι σακούλες είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σχίσιμο και εξασφαλίζουν εντυπωσιακά υψηλή ισχύ αναρρόφησης και φιλτράρισμα σκόνης. Είναι σχεδιασμένες για βαριά χρήση, για παράδειγμα για την αναρρόφηση χονδροειδών και υγρών ρύπων. Στο πλαίσιο της προμήθειας περιλαμβάνονται τέσσερις σακούλες.