Σακούλες fleece για SE
Εξαιρετικά ανθεκτική στο σχίσιμο σακούλα φίλτρου fleece, ιδανική για την αναρρόφηση τόσο λεπτόκοκκων όσο και χρονδροειδών ρύπων. Κατάλληλη για τα μηχανήματα καθαρισμού ψεκασμού αναρρόφησης Kärcher Home & Garden.
Οι σακούλες φίλτρο fleece αναπτύχθηκαν ειδικά για τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης Kärcher Home & Garden SE 5 και SE 6 Signature Line καθώς και για τα μηχανήματα ψεκασμού αναρρόφησης SE 5.100 και SE 6.100. Οι σακούλες είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σχίσιμο και εξασφαλίζουν εντυπωσιακά υψηλή ισχύ αναρρόφησης και φιλτράρισμα σκόνης. Είναι σχεδιασμένες για βαριά χρήση, για παράδειγμα για την αναρρόφηση χονδροειδών και υγρών ρύπων. Στο πλαίσιο της προμήθειας περιλαμβάνονται τέσσερις σακούλες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υλικό fleece τριών στρώσεων
- Για υψηλή ισχύ αναρρόφησης και υψηλή διήθηση σκόνης κατά τη χρήση.
Εξαιρετικά ανθεκτικό στο σχίσιμο, ιδανικό για χρήση σε βαριές συνθήκες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|4
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|425 x 530 x 12
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι