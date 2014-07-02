Σάρωθρα και σάρωθρα αναρρόφησης

Kärcher Κιτ συναρμογής για σάρωθρα και σάρωθρα αναρρόφησης

Κιτ συναρμογής για σάρωθρα και σάρωθρα αναρρόφησης

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Kärcher Μπαταρίες κίνησης

Μπαταρίες κίνησης

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Kärcher Φορτιστές

Φορτιστές

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Kärcher Μπαταρίες και φορτιστές κίνησης

Μπαταρίες και φορτιστές κίνησης

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Kärcher Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις

Ελαστικά, ανθεκτικά στις διατρήσεις

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Kärcher Ελαστικά

Ελαστικά

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Kärcher Φίλτρο για σάρωθρα

Φίλτρο για σάρωθρα

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Kärcher Κύρια κυλινδρική βούρτσα

Κύρια κυλινδρική βούρτσα

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Kärcher Πλευρικές βούρτσες

Πλευρικές βούρτσες

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Kärcher Διάφορα (Σάρωθρο πόλεων)

Διάφορα (Σάρωθρο πόλεων)

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Kärcher Σύστημα ψεκασμού νερού (Σάρωθρο πόλεων)

Σύστημα ψεκασμού νερού (Σάρωθρο πόλεων)

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