Saw blade 18-30 CNS
Απόλυτα συμβατό με το αλυσοπρίονο με μπαταρία CNS 18-30 της Kärcher: Ο οδηγός είναι εξαιρετικά εύκολος στην αλλαγή και συμβάλλει στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων κοπής.
Ο τροχός CNS 18-30 είναι το ιδανικό εξάρτημα για το αλυσοπρίονο με μπαταρία CNS 18-30 και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ο τροχός αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα και είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και ανθεκτικός στο χρόνο. Σε συνδυασμό με την αλυσίδα, ο τροχός προσφέρει μέγιστη ασφάλεια χάρη στο χαμηλό φαινόμενο αντίκρουσης, επιτρέποντας στους χρήστες να εργάζονται με απόλυτη ασφάλεια και έλεγχο, ενώ παράλληλα προσφέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση κοπής σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ο τροχός CNS 18-30 είναι η ιδανική επιλογή για όσους χρειάζονται ένα αξιόπιστο και ισχυρό αλυσοπρίονο Kärcher για εργασίες στον κήπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ράγα οδήγησης premium
- Για βέλτιστη απόδοση κοπής.
Αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|353 x 51
Πεδία εφαρμογής
- Φύτευση μικρών δέντρων
- Κλαδιά
- Καυσόξυλα