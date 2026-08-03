Ο τροχός CNS 36-35 είναι το ιδανικό εξάρτημα για το αλυσοπρίονο με μπαταρία CNS 36-35 και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ο τροχός αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα και είναι εξαιρετικά ισχυρός και ανθεκτικός. Σε συνδυασμό με την αλυσίδα, ο τροχός προσφέρει μέγιστη ασφάλεια χάρη στο χαμηλό φαινόμενο αντίκρουσης, επιτρέποντας στους χρήστες να εργάζονται με απόλυτη ασφάλεια και έλεγχο, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση κοπής σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ο τροχός CNS 36-35 είναι η ιδανική επιλογή για όσους χρειάζονται ένα αξιόπιστο και ισχυρό αλυσοπρίονο Kärcher για εργασίες στον κήπο.