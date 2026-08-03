Saw blade CNS 36-35
Απόλυτα συμβατό με το αλυσοπρίονο με μπαταρία CNS 36-35 της Kärcher: Ο τροχός αντικαθίσταται πολύ εύκολα και συμβάλλει στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων κοπής.
Ο τροχός CNS 36-35 είναι το ιδανικό εξάρτημα για το αλυσοπρίονο με μπαταρία CNS 36-35 και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ο τροχός αντικαθίσταται γρήγορα και εύκολα και είναι εξαιρετικά ισχυρός και ανθεκτικός. Σε συνδυασμό με την αλυσίδα, ο τροχός προσφέρει μέγιστη ασφάλεια χάρη στο χαμηλό φαινόμενο αντίκρουσης, επιτρέποντας στους χρήστες να εργάζονται με απόλυτη ασφάλεια και έλεγχο, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση κοπής σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ο τροχός CNS 36-35 είναι η ιδανική επιλογή για όσους χρειάζονται ένα αξιόπιστο και ισχυρό αλυσοπρίονο Kärcher για εργασίες στον κήπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ράγα οδήγησης premium
- Για βέλτιστη απόδοση κοπής.
Αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|415 x 54
Πεδία εφαρμογής
- Φύτευση μικρών δέντρων
- Κλαδιά
- Καυσόξυλα