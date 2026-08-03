Το ακροφύσιο δαπέδου ατμοκαθαριστή EasyFix συνοδεύεται από ένα συμβατό πανί δαπέδου από μικροΐνες και εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα, ακόμα και στις γωνίες και τις ακμές. Χρησιμοποιώντας το έξυπνο σύστημα hook-and-loop, το πανί δαπέδου μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου: Απλώς πιέστε το πανί καθαρισμού δαπέδου πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και είναι έτοιμο προς χρήση. Μετά τον καθαρισμό, μπορείτε να αφαιρέσετε το πανί δαπέδου μικροϊνών από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα της βάσης που συνδέεται με το πανί και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω.