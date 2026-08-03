Σετ ακροφυσίου δαπέδου EasyFix
Με βολικό σύστημα hook-and-loop και συμβατό πανί δαπέδου μικροϊνών: Το σετ ακροφυσίου δαπέδου EasyFix για ατμοκαθαριστές επιτρέπει την αντικατάσταση του πανιού χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.
Το ακροφύσιο δαπέδου ατμοκαθαριστή EasyFix συνοδεύεται από ένα συμβατό πανί δαπέδου από μικροΐνες και εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα, ακόμα και στις γωνίες και τις ακμές. Χρησιμοποιώντας το έξυπνο σύστημα hook-and-loop, το πανί δαπέδου μικροϊνών μπορεί να συνδεθεί εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου: Απλώς πιέστε το πανί καθαρισμού δαπέδου πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και είναι έτοιμο προς χρήση. Μετά τον καθαρισμό, μπορείτε να αφαιρέσετε το πανί δαπέδου μικροϊνών από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα της βάσης που συνδέεται με το πανί και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Απλώς πιέστε το πανί καθαρισμού δαπέδου πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix για να το συνδέσετε.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
Καινοτόμος τεχνολογία ελασμάτων
- Χάρη στα ελάσματα, ο ατμός κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια καθαρισμού και στο πανί καθαρισμού από μικροΐνες.
Εύκαμπτος σύνδεσμος ακροφυσίου
- Εργονομικός και αποτελεσματικός καθαρισμό ανεξάρτητα από το ύψος του χρήστη.
- Ιδανικό για να φτάνεις κάτω από τα έπιπλα.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για ξεκούραστο καθαρισμό στις γωνίες, τις ακμές και άλλα δυσπρόσιτα σημεία.
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|314 x 177 x 97
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια