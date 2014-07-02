Πλήρης, έτοιμος για χρήση σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, 1", 7 m, γενικής χρήσης. Με φίλτρο αναρρόφησης και στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής για σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης των αντλιών κήπου και σε αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Ιδανικό για την αποτροπή της αντιρροή του νερού και τη μείωση του χρόνου εκκίνησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Για χρήση με τις ανωτέρω αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).