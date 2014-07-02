Σετ αναρρόφησης 7,0m (GP, BPE, BPP)
Πλήρης, έτοιμος για χρήση εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας με φίλτρο αναρρόφησης και μηχανισμό πρόληψης της αντίστροφης ροής για αντλίες κήπου και αντλίες υψηλής πίεσης. Ιδανικός για την επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.
Πλήρης, έτοιμος για χρήση σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, 1", 7 m, γενικής χρήσης. Με φίλτρο αναρρόφησης και στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής για σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης των αντλιών κήπου και σε αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση. Ιδανικό για την αποτροπή της αντιρροή του νερού και τη μείωση του χρόνου εκκίνησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Για χρήση με τις ανωτέρω αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης 1" (33,3 mm).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλήρης, έτοιμος προς χρήση σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, φίλτρο αναρρόφησης και στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής.
- Για εύκολη και βολική σύνδεση στις αντλίες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|7
|Διάμετρος
|3/4″
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|500 x 400 x 80
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.